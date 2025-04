Agi.it - Rimossa la tomba di un partigiano nel Genovese. L'Anpi: "Uno sfregio"

AGI - "Lodi Cichero". L'così la definisce la rimozione delladelFederico Beronio 'Zatta' dal cimitero di Cichero, presso San Colombano Certenoli, nel, avvenuta nei giorni scorsi con una ruspa da parte dell'amministrazione comunale, proprio a pochi giorni dal 25 aprile. L'di Genova "Chi non ha rispetto dei morti, non ha rispetto neanche dei vivi: è quanto accade nel piccolo borgo di Cichero, là dove Aldo Gastaldi 'Bisagno' e Giovanni Serbandini 'Bini' decisero insieme quel 'Codice di Cichero' quale testimonianza unica di rigore e rispetto, per i partigiani e per chiunque incontrassero - commenta l'episodio l'Genova - La vicenda della rimozione delladelFederico Beronio 'Zatta', vice comandante della divisione garibaldina Cichero, è sconcertante e allarmante".