Mi è salita la febbre altissima e sono andata in ospedale La persona al mio fianco non c’era e ho sofferto di fame nervosa Elisabetta Gregoraci si sfoga

Elisabetta Gregoraci è intervenuta ieri a "Verissimo" per raccontare di un periodo difficile che ha attraversato: "Una fase un po' delicata della mia vita, in cui sono successe tante cose che tutte insieme mi hanno fatta crollare". Oltre al problema di salute anche la rottura con l'ex fidanzato Giulio Fratini.Poi è entrata nel dettaglio: "È successo che è andato via dalla mia vita un programma a cui ero molto legata da diversi anni (Battiti live, ndr) e a cui tenevo molto. Poi mio figlio ha lasciato casa ed è andato a studiare a Ginevra. Poi c'è stato un cambiamento anche dal punto di vista sentimentale. Tutte queste cose insieme hanno fatto sì che un giorno finissi in ospedale per una febbre altissima per una brutta infezione e mi hanno spiegato che le difese immunitarie si erano abbassate per il troppo stress".

