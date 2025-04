Suarez non ha perso il vizio del morso stavolta la vittima è stata Jordi Alba Video

Suarez non ha perso il vizio dei morsi. Quello a Giorgio Chiellini rifilato al Mondiale 2014 nel match tra Uruguay e Italia gli costò quattro mesi di squalifica. Nel match tra Inter Miami e Los Angeles Fc, la vittima è stata Jordi Alba, suo compagno di squadra.Suarez non ha perso il vizio del morso: la vittima è stata stavolta Jordi AlbaL’episodio è accaduto durante una rissa scatenata tra le due squadre. Marca racconta:È emerso un Video in cui sembra che Luis Suarez morda il suo compagno di squadra Jordi Alba sulla mano durante una rissa avvenuta all ’89esimo minuto della partita che l’Inter Miami ha vinto 3-1. La rissa è avvenuta dopo un fallo di Marlon Santos, calciatore del Los Angeles Fc, e nel mezzo di uno scambio di spinte l’uruguaiano Suarez morde la mano di Alba mentre il francese Olivier Giroud afferra il terzino spagnolo per il collo. Ilnapolista.it - Suarez non ha perso il vizio del morso, stavolta la vittima è stata Jordi Alba (Video) Leggi su Ilnapolista.it Luisnon haildei morsi. Quello a Giorgio Chiellini rifilato al Mondiale 2014 nel match tra Uruguay e Italia gli costò quattro mesi di squalifica. Nel match tra Inter Miami e Los Angeles Fc, la, suo compagno di squadra.non haildel: laL’episodio è accaduto durante una rissa scatenata tra le due squadre. Marca racconta:È emerso unin cui sembra che Luismorda il suo compagno di squadrasulla mano durante una rissa avvenuta all ’89esimo minuto della partita che l’Inter Miami ha vinto 3-1. La rissa è avvenuta dopo un fallo di Marlon Santos, calciatore del Los Angeles Fc, e nel mezzo di uno scambio di spinte l’uruguaianomorde la mano dimentre il francese Olivier Giroud afferra il terzino spagnolo per il collo.

