UniCredit ottiene approvazione del Antitrust tedesco per acquisizione di Commerzbank

Antitrust tedesco ha approvato l'acquisizione da parte di UniCredit della partecipazione in Commerzbank. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha una quota del 28%, il 18,5 in derivati. La banca guidata da Andrea Orcel ha ottenuto dalla Bce l'autorizzazione a salire fino al 29,9%. "L'acquisizione di minoranza rafforzerà la posizione di mercato nel settore del private banking e del corporate banking in Germania. Abbiamo quindi esaminato attentamente i segmenti interessati", sottolinea Andreas Mundt, responsabile dell'Antitrust tedesco, commentando il via libera incondizionato. "Altri concorrenti significativi sono attivi in tutti i settori, motivo per cui la transazione è stata approvata", aggiunge. Quotidiano.net - UniCredit ottiene l'approvazione dell'Antitrust tedesco per l'acquisizione di Commerzbank Leggi su Quotidiano.net L'ha approvato l'da parte dia partecipazione in. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha una quota del 28%, il 18,5 in derivati. La banca guidata da Andrea Orcel ha ottenuto dalla Bce l'autorizzazione a salire fino al 29,9%. "L'di minoranza rafforzerà la posizione di mercato nel settore del private banking e del corporate banking in Germania. Abbiamo quindi esaminato attentamente i segmenti interessati", sottolinea Andreas Mundt, responsabile, commentando il via libera incondizionato. "Altri concorrenti significativi sono attivi in tutti i settori, motivo per cui la transazione è stata approvata", aggiunge.

