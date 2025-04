Lopinionista.it - stART: sono segnali rock dal passato

Eccolo “Frequencies from nowhere”, un disco che suona solenne e per niente proiettato nel futuro, anzi. Un disco di grandissimo impattoche sfoglia in seno al suono massiccio ma mai eccessivo, pagine diclassico e di grandi pilastri della storia. Da questi par rapire soluzioni e modi e colori per regalarci 14 inediti che parlano di amore, di vita, di saggezza e modi poetici di stare al mondo. Un disco per nostalgici che però si rende salvifico contro la plastica omologata del tempo moderno. Gli: Andrea Vettore (voce), Jonathan Gasparini alle chitarre, Giorgio Velotti alle chitarre, Michele Tellaroli al basso, Pietro Micheletti alla batteria e, con noi in questa intervista, Riccardo Fazion (tastiere).La scena di Verona ha un suono? Sapete che non lo immaginavo così