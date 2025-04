Quarticciolo droga in cambio di rapporti sessuali arrestato un 34enne

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 14 aprile 2025 – Grazie a una mirata e intensa attività di controllo condotta nei diversi quartieri della Capitale dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, negli ultimi giorni, è stato possibile arrestare 31 persone in flagranza di reato, tutte gravemente indiziate per reati inerenti alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono stati sequestrati complessivamente centinaia di dosi di sostanze stupefacenti e 9.280 euro in contanti.In particolare, nel quartiere, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno9 persone. Tra queste, unromano, individuato dopo che una donna aveva denunciato ai militari di aver avuto un rapporto sessuale con l’uomo per ricevere inalcune dosi stupefacenti.