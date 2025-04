Incidente a Civitavecchia violento scontro tra auto e scooter

Civitavecchia, 14 aprile 2025 – Questa mattina, alle ore 08.00, un Incidente stradale ha visto coinvolti un'auto e uno scooter in via Aurelia Sud, all'altezza dello stabilimento balneare Grotta Aurelia a Civitavecchia. L'Incidente ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli hanno impattato violentemente tra loro. I vigili del fuoco della 17A sono intervenuti prontamente sul luogo dell'Incidente, soccorrendo il giovane che guidava lo scooter. Il ragazzo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha stabilizzato e trasportato al civico ospedale di Civitavecchia per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell'Incidente è intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'Incidente.

