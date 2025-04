La confessione di Renga sul figlio poi le parole su Ambra Angiolini

Ambra Angiolini: "E? stato devastante: la bellezza e l’intelligenza insieme sono una bomba" Ilgiornale.it - La confessione di Renga sul figlio, poi le parole su Ambra Angiolini Leggi su Ilgiornale.it Il cantautore ha parlato di come è nato l'amore con: "E? stato devastante: la bellezza e l’intelligenza insieme sono una bomba"

Riporta today.it: Renga, il botta e risposta con il figlio: "Mi dice: 'Non voglio diventare come te'". Poi le parole su Ambra - Il cantautore ha parlato di Jolanda e Leonardo e ha rivelato cosa gli dice il minore, che ha da poco festeggiato 18 anni ...

Secondo msn.com: Francesco Renga: «Ambra? Non sapevo chi fosse, mai guardato "Non è la Rai". La morte di mia madre è stata un abbandono. Mio figlio vive con me» - Francesco Renga è bello. Pure Vasco Rossi ne è convinto. Lui però no. «Questa storia del sex-symbol mi perseguita - racconta al Corriere della Sera - So di saperci fare ...