Reggio Emilia bullizzata e derisa da gruppo di coetanei | l’incubo finisce con molestie fisiche Tre indagati tutti minorenni

Una ragazzina di 14 anni dopo esser statada alcuni ragazzini poco più grandi di lei, frequentanti la stessa scuola, è stata molestata. Tornata nella sua casa ain stato di choc, dopo alcuni giorni si è aperta con la famiglia e ha deciso di denunciare. Il caso è riportato dalla Gazzetta di. Tre dei presunti aggressori – dopo le indagini della squadra mobile – sono stati identificati e denunciati. Hanno tra i 15 e 16 anni.dal Tribunale per idi Bologna, dovranno rispondere dei reati di stalking e violenza sessuale. L’incontro al parco, le, il traumaLesarebbero avvenute la sera del 29 dicembre. In base a quanto raccontato agli investigatori, la giovane stava camminando in un parco alla prima periferia della cittàna – il Campo di Marte, quando si è imbattuta nel gruppetto di bulli che da tempo conosce e da cui da tempo ha ricevutoverbali e bullismo.