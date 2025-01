Scuolalink.it - Dichiarazione dei Redditi: pubblicata la bozza del Modello 730/2025 con le istruzioni, c’è anche il Bonus Natale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online ladel730/, comprensiva diper la compilazione, in vista della prossimadei. Questo documento rappresenta uno schema preliminare, soggetto a possibili modifiche in fase di approvazione definitiva, pensato per assistere contribuenti e professionisti nella preparazione alla stagione fiscale. Tra le vociilper chi non lo avesse richiesto entro il 2024. Novità nel730/: quadri M e T eLadel730/introduce due nuovi quadri, denominati “M” e “T”. Questi consentono ai contribuenti persone fisiche, non titolari di partita IVA, di utilizzare lasemplificataper isoggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva o derivanti da plusvalenze di natura finanziaria.