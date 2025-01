Ilfogliettone.it - Arancini buoni ma leggeri: la ricetta per non sentirsi mai in colpa | Così li puoi fare anche al forno

Leggi su Ilfogliettone.it

Glisono amati in tutti il mondo, ma c’è una versione leggera e gustosa facile dain casa e condividere con gli amiciGlio arancine sono dei sufflè ripieni di riso e condimento a piacere, laè siciliana ma per la loro bontà sono amate e copiate in tutto il mondo. Laoriginale le vuole fritte, ma qui proponiamo una versione golosa ma leggera, al.Glidi riso alrappresentano una deliziosa alternativa ai tradizionalifritti, perfetta per chi desidera una versione più leggera ma altrettanto gustosa.Questa variante mantiene intatta l’anima dellasiciliana, con il tipico ripieno di ragù ai piselli e caciocavallo, o con formaggio e prosciutto, ma consente di sperimentare nuove farciture, come il pistacchio o gli spinaci.