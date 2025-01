Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 9-18, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri provano a lottare nel secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Rosso per Landin per aver colpito con un gomito troppo alto il volto di Simone Mengon.32? Nell’azione del gol è rimasto a terra Simone Mengon colpito duramente al volto. Gli arbitri hanno dato un 2 minuti ma andranno a controllare l’azione al monitor.32? Gooooooool!! Ottima rete di Bronzo sullo scarico di Bronzo.9-18.31? Grande difesa che mette sotto pressione l’attacco avversario forzando una palla sbagliata.31? Si riparte!!21.20 Rientrano in campo le due squadre. Il primo pallone della ripresa sarà della.21.17 Glidovranno essere bravi a scrollarsi di dosso quel po’ di emozione ed il rimpianto per quanto successo nei primi 30 minuti di gioco. L’ha mostrato che quando ha provato ad esprimere il proprio gioco ha fatto male anche alla