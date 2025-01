Quotidiano.net - Insediamento di Trump, quando sarà: giorno e orario del giuramento

Roma, 15 gennaio 2025 – Nonostante Donaldsia stato eletto 47° presidente degli Stati Uniti d’America lo scorso novembre, la sua carica non è ancora entrata in funzione. Dopo il cosiddetto ‘Election Day’, ildelle elezioni, sono previsti infatti una serie di passaggi prima dell’del nuovo presidente, che avviene nell’Inauguration Day. Dovremo quindi aspettare il 20 gennaio 2025 per vedere l’inizio del secondo mandato di The Donald, ma ormai ci siamo. Sommario Squadra di transizione La giornata Ilsulla Bibbia Discorso alla nazione Squadra di transizione Secondo le leggi Usa infatti, dopo le elezioni - avvenute il 5 novembre 2024 - entra in funzione la “squadra di transizione” (Transition Team), che aiuta il vincitore a subentrare nell’amministrazione del governo federale.