Ilfoglio.it - Il Giro d'Italia uomini si ispiri al Giro donne

Leggi su Ilfoglio.it

Finalmente appassionati e, soprattutto, corridori hanno scoperto come sarà il loro maggio. Perché, si sa, maggio è rosae tocca organizzarsi per tempo per farsi trovare nel posto giusto per vedere passare i ciclisti lottare per la maglia rosa. S’è fatto attendere ild’2025. Doveva essere presentato il 12 novembre, poi tutto è saltato per motivi tecnici, hanno detto gli organizzatori. Da quello che Il Foglio sportivo è riuscito a ricostruire di problemi tecnici non ce ne sono stati. Un litigio tra città in Albania per l’organizzazione delle prime tre tappe e un ritardo nel via libera ai finanziamenti per ospitare la grande partenza delinvece sì (tanto che un piano B era stato preparato e solo l’intervento in prima persona del primo ministro Edi Rama, con lo zampino di alcuni politicini, ha evitato che venisse messo in pratica).