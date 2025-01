Spider-Man 4 | il film mostrerà il Peter Parker con la tuta nera dei fumetti RUMOR

Leggi su Cinefilos.it

-Man 4: ililcon ladeiNonostante il susseguirsi diapparentemente infiniti, non sappiamo davvero ancora nulla di concreto su-Man 4.combatterà Knull con Venom al suo fianco? Scorpion e Shocker potrebbero tornare dopo essere apparsi in-Man: Homecoming? E che dire di un team-up con Daredevil? Al momento tutte queste ipotesi sono solosenza conferma, anche se tutto lascia pensare che l’Uomo Ragno di Tom Holland indosserà la suadei.Sebbene non sia la prima volta che sentiamo questa voce, lo scooper @MyTimeToShineH ha condiviso su X alcune fan art di Holland con quel costume, con la didascalia che prometteva: “avrà il nuovo costume in-Man 4”.-Man: No Way Home si conclude conche indossa un classico costume rosso e blu ispirato ai suoi costumi precedenti e a quelli indossati dalle varianti degli-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield.