Ricarica elettrica. Fuori uso le colonnine

ORVIETOper ladelle auto elettriche commpletamenteuso. Le proteste da parte dei proprietari di macchine elettriche sono numerose, ma le risposte tardano ad arrivare. Una orvietana si sfoga per la mancanza di questo servizio. "Abbiamo da poco comprato un’autoe già dal giorno successivo abbiamo cominciato ad avere problemi perché non funziona alcuna colonnina per la. Veniamo a sapere che sonouso da mesi, quelle in piazza della Repubblica, ma stessa cosa per quelle della Coop o di Eurospin – dice la residente –. Morale della favola : per chi come noi non ha un garage , la soluzione unica è spostarsiOrvieto. Porano, Fabro, Allerona e chi più ne ha più ne metta. Praticamente perdiamo mezze giornate intere per caricare la macchina, altrove.