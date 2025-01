Agi.it - Resta l'allerta maltempo in Sicilia: tra esondazioni e trombe d'aria

AGI - Lacontinua a essere interessata da una ondata di. E per domani, dopo l'rossa/arancione, è stata dichiarata quella gialla. Di seguito, le principali situazioni che sono state affrontate nelle ultime ore secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla protezione civile regionale. A Randazzo (Catania), 16 persone (13 adulti e 3 bambini) sono state evacuate a scopo precauzionale a causa dell'ingrossamento del torrente Annunziata. Le famiglie sono state sistemate da parenti e in strutture alberghiere con il supporto della Croce rossa, vigili del fuoco, Corpo Fole e carabinieri. A Scordia (Catania) l'esondazione dei torrenti Salto Primavera e del torrente Loddiero sono rientrate. Le persone allontanate per precauzione sono rientrate nelle proprie abitazioni. Siracusa-Augusta, Noto, Sortino e Avola: delled'hanno causato danni diversi danni.