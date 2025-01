Ilfattoquotidiano.it - Polemiche per la nomina di Marina Terragni a Garante per l’infanzia. Famiglie Arcobaleno: “Da lei solo attacchi alla comunità Lgbt”

per ladi, giornalista nota per le sue posizioni contro le persone trans e la maternità surrogata, come nuovapere adolescenza. La notizia è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale nelle scorse ore: a dare il via libera, come previsto, sono stati i presidenti di Senato e Camera. Prende il posto di Carla Garlatti, magistrata ed ex presidente del tribunale per i minorenni di Trieste. Prima ancora, a ricoprire l’incarico era stata l’esperta di adozioni internazionali Filomena Albano., già firma di Io Donna del Corriere della Sera e ora a il Foglio, è considerata molto vicinaministra della Famiglia Eugenia Roccella. Esponente delle Radfem, ovvero “femministe radicali gender critical”, da anni rivendica la sua battaglia contro le persone transgender: in un’intervista a la Verità di settembre scorso, disse “i bambini trans non esistono.