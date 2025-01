Thesocialpost.it - Neonato morto, “sentiti vagiti” due giorni prima del ritrovamento

Alle 20.30 del 31 dicembre, duedeldelnella culla termica della chiesa San Giovanni Battista di Bari, una donna avrebbe sentito deiprovenire dalla culla. Tuttavia, li avrebbe scambiati per miagolii, a causa della presenza di numerosi gatti nel quartiere, molti dei quali accuditi dai residenti.Leggi anche:nella culla termica, gli esiti dell’autopsia: èdi freddoLa testimonianza della pensionataIl 4 gennaio, duedopo ildel corpo del, una pensionata che vive in una palazzina di fronte alla culla termica ha deciso di recarsi dai carabinieri per rilasciare una dichiarazione spontanea. La testimonianza è stata trasmessa ai colleghi della squadra mobile, che mercoledì scorso hanno sentito la donna come persona informata dei fatti.