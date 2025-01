Metropolitanmagazine.it - Napoli, la Terra torna a tremare: scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi alle 17:53

Fortediaie avvertita in molte zone di: laha tremato, venerdì 17 gennaio, poco prima delle 18:00.dinella zona deiFoto da Meteo.itLacontinua a, fortedinella zona deidi magnitudo 3venerdì 17 gennaio 2025, poco prima delle 18:00. Il sisma è stato avvertito anche a, nelle zone di Bagnoli e Fuorigrotta, Pianura, Agnano. E, anche, nei comuni di Monte di Procida, Quarto, Pozzuoli, anche a Marano di. Come riportato da Meteo.it:”La primaè avvenuta17:53, con una magnitudo di 1.6 e un’ipocentro molto superficiale, registrato a soli 1 chilometro di profondità. Questo evento è stato avvertito principalmente nei quartieri di Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta, così come a Pozzuoli e Villaricca, suscitando preoccupazione tra i residenti.