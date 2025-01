Ilgiorno.it - Myss Keta mette il Punto: “Il nuovo disco, favola dancefloor con temi forti”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 gennaio 2025 – “.È il segno d’interpunzione dotato del valore demarcativo più forte tra quelli che fungono da marche di confine sintattico”, spiega l’Enciclopedia a proposito del. Anzi, del “.” come lo rappresentanel titolo del suoalbum arrivato sulle piattaforme a mezzanotte. “Penso possa essere il titolo ideale per il progetto con cuichiude unrso nell’attesa di aprirne un altro, ma anche esprimere il suodi vista senza filtri sul mondo” spiega lei, in concerto all’Alcatraz l’8 maggio, parlando in terza persona quasi come se sia quella mascherina a separare Monica dal personaggio che s’è costruita addosso. “Un’affermazione totale che non chiede spiegazioni e non vuole compromessi”. Per festeggiare l’uscita delalbum, ieri seraha ripercorso un tour dei suoi locali milanesi del cuore, luoghi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera.