Ultimouomo.com - Cosa può dare Kolo Muani alla Juventus

Leggi su Ultimouomo.com

Dopo una trattativa non facile, e qualche piccolo intoppo forse legato a diritti d’immagine e sponsor, Randalfine è atterrato a Torino, pronto a vestire la maglia della. Il francese arriva in prestito per cinque mesi, senza obbligo di riscatto da parte dei bianconeri, che quindi eventualmente dovrebbero tornare a contrattare con il PSG in estate.Evidentemente trovare una soluzione ai problemi offensivi della squadra di Thiago Motta era troppo urgente. La, infatti, crea troppe poche occasioni da gol (23.69 xG esclusi i rigori, secondo i dati di StatsBomb, meno di Atalanta, Inter, Milan e Lazio) e non segna abbastanza (32 reti, come Napoli e Fiorentina, contro le 34 della Lazio, le 44 dell’Atalanta e le 48 dell’Inter) per essere sicura di centrare la qualificazioneprossima Champions League, che rimane il principale obiettivo stagionale.