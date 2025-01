Sport.quotidiano.net - Calciomercato, il Pisa non molla Candela. Nuovi contatti col Venezia

, 17 gennaio 2025 - Ilcontinua a regalare sorprese. Dopo la virata su Leonardo Sernicola l'affare non si è ancora sbloccato in giornata, come la società nerazzurra si aspettava e, da quanto si apprende ilè tornato sotto anche su Antoniodel. La Cremonese ha nicchiato dopo la mancata convocazione del giocatore per la sfida col Cosenza. Tutto è ancora possibile. Ore concitate le prossime perché i nerazzurri vogliono a tutti i costi un esterno il prima possibile. Dalla laguna infatti si parla dicolloqui tra le due società. Se l'affare andrà in porto gli arancioneroverdi saranno scesi a patti con il diritto di riscatto, senza pretendere a tutti i costi l'obbligo da parte dei nerazzurri. Nelle prossime ore potrebbe decollare la situazione. Michele Bufalino