Amica.it - Rod Stewart festeggia 80 anni ai Caraibi con la maxi famiglia (ha 8 figli!)

Leggi su Amica.it

Si sono conclusi con uno scatto di gruppo imenti per gli 80di Sir Rod: l’iconico cantautore e musicista britco ha celebrato la ricorrenza con una lussuosa vacanza dia St Barts, affittando un super yacht da 150 milioni di dollari su cui ha esplorato icon la moglie Penny Lancaster e sette degli otto.La foto di gruppo per celebrare papà RodProprio uno dei, Alastair, ha condiviso sui social una serie di teneri scatti in cui la grandeè riunita (quasi) al completo sui divanetti: «Tempo indimenticabile, vi amo tutti», è stato il commento di Alastair. Per Rodil traguardo degli 80è stato quindi condiviso con tutte le persone del cuore, cui ha regalato dei momenti da custodire per tutta la vita.Stando a quanto rivelato dal Daily Mail,avrebbe affittato lo yacht per 3 milioni di dollari, trascorrendo il soggiorno a godersi sole e mare, facendo avanti e indietro tra barca e costa a bordo di un motoscafo.