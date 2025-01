Universalmovies.it - PGA Awards 2025 | Annunciate oggi le nomination

La Producers Guild of America ha annunciato poco fa ledei PGA, i premi assegnati alle migliori produzioni dell’anno.La celebre gilda hollywoodiana ha espressoil parere su quelle che sono le produzioni – tra cinema e televisione – più rappresentative del 2024. Così come avvenuto per le altre associazioni hollywoodiane, anche la Producers Guild of America ha scelto di rinviare più vnei giorni scorsi l’annuncio dellea causa degli incendi che stanno devastando lo stato di Los Angeles.I film che di fatto concorreranno per i PGAsono Anora di Sean Baker, l’epopea storica The Brutalist di Brady Corbet, Conclave di Edward Berger , il musical Emilia Pérez di Jacques Audiard, l’adattamento di Wicked di Jon M. Chu, Dune: Part Two di Denis Villeneuve, A Complete Unknown di James Mangold, la commedia drammatica A Real Pain di Jesse Eisenberg, The Substance di Coralie Fargeat e il thriller September 5 di Tim Felbaum.