‘Ho la migliore squadra del mondo’

Luis Enrique ha affermato di avere ladel mondo a sua disposizione a Paris Saint-Germain dopo essersi borbottati nelle semifinali della Champions League a spese dell'Aston Villa.PSG è andato alla seconda gamba al comando del pareggio dopo una vittoria per 3-1 nella prima tappa al Parc des Princes mercoledì scorso.E sembravano aver messo il pareggio a letto quando i gol di Achraf Hakimi e Nuno Mendes li hanno messi 2-0 nella notte dopo soli 27 minuti, lasciando Villa che ha bisogno di quattro gol solo per forzare il tempo extra.Ma Youri Tielemans ha dato a Villa Hope al 34 ° minuto quando il suo sforzo si è deviato in Off Willian Pacho, che è stato vittima di più sventure mentre ha aiutato inavvertitamente lo sforzo a lungo raggio di John McGinn sulla rete 10 minuti nella seconda metà.