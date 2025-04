Superguidatv.it - Le Iene, il monologo di Alessandra Amoroso sul diventare mamma: “Vivo la gioia e l’impazienza” | Video Mediaset

incinta a Leracconta in untutta la sua grande emozione nel, ilsulla gravidanza a LeShow“Da quando ho scoperto di aspettare Penelope, mi sorprendo ogni giorno di quante emozioni diverse si possono provare nello stesso istante” – inizia così ildia LeShow. La cantante di “Immobile” è incinta da pochi mesi della prima figlia e per l’occasione ha voluto raccontare in un lungole tantissime emozioni che sta vivendo da quando ha scoperto di.“La gravidanza non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta – ha detto la-. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente e forse la vera sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta.