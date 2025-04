Oasport.it - Tiro a volo, azzurri chiamati alla rimonta a Lima dopo tre serie dello skeet maschile

Si apre a, in Perù, anche per lola seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 dile treodierne delle qualificazioni i tiratorisaranno costretti are nella giornata di domani per cercare l’accessofinale.Al comando75 piattelli c’è una coppia a quota 74, composta dallo statunitense Christian Elliott e dal tiratore degli Emirati Arabi Uniti Mohamed Ahmad, mentre al terzo posto a quota 73 si trova il quartetto formato dai cinesi Wu Liangliang ed Han Xu, dal cileno Hector Andres Flores Barahona e dallo statunitense Adam Mc Bee.Tra i 53 tiratori in gara, dei quali 52 hanno effettivamente preso partecompetizione, ci sono anche quattro: al termine della prima giornata il migliore risulta essere Erik Pittini (Fiamme Oro), il quale fa parte del gruppo di sette tiratori che condivide la settima piazza a quota 72/75.