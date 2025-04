Internews24.com - Condò incoraggia l’Inter: «Barcellona? A tratti in balia del Borussia e in semifinale succederà una cosa»

di RedazionePaolo, ecco il suo pensiero sul, svelata poi unache accadrà in, le parole sui possibili avversariQualoradovesse compiere l’impresa domani contro il Bayern Monaco nel match di ritorno della sfida di Champions League affronterà il. Ne ha parlato anche il giornalista Paolo, direttamente dagli studi di SkySport. Così l’esperto ha analizzato il ko (ma che, in virtù del poker di andata non ha impedito la qualificazione alle semifinali) inanellato dai blaugrana al Westfalenstadion contro ilDortmund. CONDO’ SUL– «IlDortmund esce a testa alta, mentre ildimostra di non essere affatto una squadra imbattibile. Il vantaggio ampio dell’andata ha forse fatto perdere un po’ di tensione ai catalani, che in certi momenti sono apparsi completamente indel Dortmund.