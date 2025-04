Unlimitednews.it - Aston Villa tutto cuore, ma in semifinale Champions va il Psg

Leggi su Unlimitednews.it

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Girandola di emozioni alPark di Birmingham dove unrimonta 2 gol al Psg e vince 3-2, ma non riesce a ribaltare il 3-1 dell’andata. I francesi volano indi.Prima di partire curioso inconveniente con l’inno dell’Europa League che risuona nello stadio al posto di quello dellale cui note vengono eseguite subito dopo nell’ilarità generale. Al via comincia forte l’nella metà campo del Psg ma le ripartenze parigine sono devastanti e portano a due reti nella prima mezzora. A segno entrambi i terzini: Nuno Mendes lancia Barcola e Hakimi arriva come un treno a rimorchio per punire un’uscita bassa imperfetta del Dibu Martinez. Ancora il marocchino ex Inter guida la transizione con Dembelè che pesca al centro Nuno Mendes, bravo poi con il piatto sinistro ad angolare la conclusione finita in rete dopo un bacio al palo.