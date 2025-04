Thesocialpost.it - Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per domani 16 aprile: le regioni a rischio

L’Italia si prepara ad affrontare un nuovo peggioramento delle condizioni, causato da una perturbazione atlantica in arrivo nelle prossime ore. Dopo il passaggio del recente fronte instabile, ora in via di esaurimento, un secondo sistema perturbato è pronto a investire il Paese, portando con sé fenomeni diffusi e localmente intensi, soprattutto tra mercoledì 16 e giovedì 17.Lesettentrionali e il versante tirrenico saranno le più colpite, con piogge abbondanti,di frane e smottamenti e accumuli di pioggia che, solo nel Nord-Ovest, potrebbero raggiungere i 300 millimetri in 48 ore. Sulle Alpi occidentali è prevista un’intensa nevicata, con accumuli fino a 3 metri di neve fresca, alimentati da umide correnti sud-occidentali.Il contesto sarà aggravato da venti forti, che spazzeranno gran parte della penisola, con conseguente moto ondoso in aumento e mari molto mossi o agitati.