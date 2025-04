Thesocialpost.it - Mattarella ricoverato per un intervento programmato: nessuna preoccupazione per le condizioni del capo dello Stato

Il Presidente della Repubblica Sergiopresso l’ospedale Santo Spirito di Roma per sottoporsi a undi impianto di pacemaker. Le suesono sotto controllo e non destano, come confermato da fonti ufficiali del Quirinale. L’operazione, ormai considerata di routine, è stata pianificata con anticipo, ma la notizia ha comunque suscitato grande attenzione e apprensione in ambito politico e mediatico.A contribuire all’eco della vicenda èanche l’annullamento di un evento istituzionale previsto per domani, che ha fatto sorgere dubbi sulla natura dell’. Tuttavia, il Quirinale ha rassicurato specificando che il presidente ha lavorato regolarmente fino al tardo pomeriggio, incontrando anche il presidente del Montenegro, Milojko Spaji?, attorno alle 18.