Quotidiano.net - San Benedetto Giuseppe Labre: Il pellegrino di Dio celebrato il 16 aprile

Leggi su Quotidiano.net

Chi era San?Sannacque in una famiglia numerosa e profondamente religiosa. Fin da giovane, sentì una forte vocazione religiosa, ma la sua strada fu diversa da quella di molti altri santi. Dopo vari tentativi falliti di entrare in diversi ordini religiosi,decise di vivere una vita da, dedicandosi completamente alla preghiera e alla meditazione. Era conosciuto per il suo aspetto trasandato e la sua vita di povertà estrema, che lo portò a guadagnarsi il soprannome di "santo vagabondo".Perché è diventato santo?La santità dinon risiedeva in miracoli spettacolari, ma nella sua profonda fede e nella sua capacità di ispirare gli altri attraverso la sua umiltà e devozione. La sua canonizzazione avvenne nel 1881, riconoscendo la sua vita di sacrificio e il suo esempio di santità vissuta nella quotidianità.