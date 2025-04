Repubblica.it - Monfalcone, trionfa la Lega nella città con più immigrati

Luca Fasan, ex assessore e erede designato dell'ex sindaca leghista Annamaria Cisint, non ha dovuto aspettare neanche la fine dello spoglio per iniziare a festeggiare. Già a metà scrutinio, viaggiava oltre il 70 per cento dei consensi