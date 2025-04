Thesocialpost.it - Ucciso a 16 anni a coltellate: a processo il coetaneo accusato dell’omicidio

Si aprirà il prossimo 21 maggio ila carico del ragazzo di 16di Fallou S., suo, e del tentato omicidio di un 17enne di origine bengalese. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bologna ha stabilito che il procedimento si svolgerà con rito ordinario.L’imputato, detenuto presso l’istituto penale minorile di Nisida, ha partecipato all’udienza in collegamento video, assistito dal legale Pietro Gabriele. In aula era presente anche il padre di Fallou, affiancato dall’avvocata Loredana Pastore, che rappresenta i genitori della vittima.Una lite degenerata in tragediaI fatti risalgono al 4 settembre, quando una lite tra ragazzi è culminata in un drammatico epilogo in via Piave a Bologna. Le tensioni, però, avevano radici più profonde: già il 31 agosto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si era verificato un primo scontro tra il 16enne e il 17enne, senza che Fallou fosse coinvolto.