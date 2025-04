Ilprimatonazionale.it - Inter-Bayern, il verdetto sulla presenza di Neuer

Manuelè forse il nome principalelista di assenti del, nel doppio scontro contro l’. Proprio oggi è stata data l’ufficialità: la leggenda del calcio tedesco non scenderà in campo domani sera a San Siro. Il 39enneè un asso da quasi 20 anni nel calcio europeo. Prima nello Schalke e poi con i bavaresi, squadra per la quale gioca dal 2011. Da casa, arrivano novità importanti sullo stato di salute dell’ex campione del mondo 2014. Come riportato da Tuttosport, questa mattina il numero uno biancorosso ha svolto le ultime prove tecniche per valutare lain campo, ma non c’è stato niente da fare.non sarà in campo domani sera contro l’in Champions League. Come all’andata, al suo posto ci sarà il suo “erede” Urbig.Ecco la nota dell’articolo: “Le speranze di recupero si erano già assottigliate di molto nei giorni scorsi, fino a collassare praticamente del tutto ieri.