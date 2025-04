Thesocialpost.it - “Ti spetta un rimborso di 200 euro dal Ministero della Salute”: cosa c’è dietro la mail inviata in questi giorni

Molti utenti hanno ricevuto unacon oggetto rassicurante, che recita: “A seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti, abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Di conseguenza, tiunpari a 234,40 EUR!”.La comunicazione sembra provenire dal, ma in realtà si tratta di una frode informatica ben congegnata, che punta a sottrarre dati personali e bancari. A segnalare ufficialmente l’inganno è lo stesso, attraverso un comunicato pubblicato sul sito istituzionale, in cui si conferma che il messaggio non ha nulla a che fare con comunicazioni ufficiali. Il caso è già stato segnalato ai Carabinieri del NAS.Come funziona la truffaLa tecnica impiegata si chiama spoofing, e consiste nell’assumere un’identità falsa per ottenere fiducia.