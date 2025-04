Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco, tutto pronto per la sfida decisiva: la formazione di Inzaghi

L’è pronta a giocarsi il passaggio alle semifinali di Champions League. Domani sera, alle ore 21:00, i nerazzurri ospiteranno ila San Siro per il ritorno dei quarti di finale, forti del 2-1 ottenuto nella gara d’andata all’Allianz Arena. Un risultato prezioso, ma che non permette cali di tensione contro un avversario ferito ma mai domo come la squadra tedesca.LA PROBABILE– Simoneva verso la conferma dellache ha espugnato, con un solo cambio: sulla corsia sinistra torna titolare Federico Dimarco, pienamente recuperato, al posto di Carlos Augusto. Per il resto, sarà 3-5-2 con Yann Sommer in porta, il trio difensivo formato da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, e Matteo Darmian confermato a destra vista la perdurante assenza per infortunio di Denzel Dumfries.