Occupazione l’Italia segna un nuovo record | ora è al 625% La disoccupazione sotto la media Ue

Secoloditalia.it - Occupazione, l’Italia segna un nuovo record: ora è al 62,5%. La disoccupazione sotto la media Ue

Leggi su Secoloditalia.it

Ancora indicatori economici positivi per, che registra un ulteriore aumento del tasso die un deciso calo dell’inflazione. È stata in particolare l’Ocse a indicare che nel secondo trimestre dell’anno il tasso diè salito al 62,5% dal 62% del trimestre precedente e dal 61,4% dell’anno precedente, incrementando ulteriormente un dato che per il nostro Paese era già a livelli mai toccati prima da quando sono iniziate le rilevazioni.undiL’incremento del tasso diin Italia si inserisce, per altro, in un contesto in cui nell’area dell’Ocse è rimasto sostanzialmente stabile al 70,3%, che è comunque il tasso più alto registrato dal 2005. E benchéresti ancora al didelladell’area, la crescita che sta registrando da due anni a questa parte è indice di un cambio di passo sostanziale.