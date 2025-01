Ilgiorno.it - Malpensa sotto la lente. Maxi operazione della Gdf. In manette nove trafficanti

Arrestatinarcoe sequestrati 120 kg di sostanze stupefacenti di vario genere, tra cui 12mila pasticche di Tramadolo, farmaco il cui uso improprio può essere paragonato agli stupefacenti, noto come “droga del combattente”. I numeri sono il risultato dell’attività di controllo durante il periodo natalizio da parteGuardia di Finanza diunitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per contrastare il traffico internazionale di droga anche a seguitorecente inaugurazione di nuove tratte intercontinentali. Sono stati due i corrieri tratti individuati per aver ingerito ovuli contenenti cocaina, uno proveniente dal Sud America ed uno dall’Africa equatoriale, entrambi tratti in arresto dopo essere statiposti a visita di controllo presso l’ospedale di Gallarate.