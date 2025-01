Biccy.it - Fedez a Sanremo 2025, con chi potrebbe duettare nella serata delle cover: i due nomi

Ladel Festival didi quest’anno offrirà, per la prima volta, l’opportunità ai cantanti in gara ditra di loro. Questa novità ha dato il via a numerosi toto-e ipotesi bizzarre. Seavesse duettato con Tony Effe, sarebbe stato oggettivamente fantastico, ma purtroppo non accadrà. In merito al rapper di Rozzano girano due papabilicon cui: una band emergente e un cantautore.Secondo un’indiscrezione lanciata da All Music Italia,durante ladedicata allecon i FuckYourClique, una band emergente nata nel 2018 e composta da Disa, Kimyo e Pupis, conosciuta per il suo stile un po’ fuori dagli schemi. Secondo Gabriele Parpiglia, invece, il rapperdividere il palco con Marco Masini, ora impegnato nel programma Ora O Mai Più in qualità di tutor.