Ilfattoquotidiano.it - Arrestato durante una protesta a Strasburgo il killer dei Casalesi Antonio Delli Paoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era in fuga da Natale, ma la sua latitanza è finita ieri sera per unadel clan dei, è statomentre partecipava a una manifestazione didavanti al Parlamento Europeo. Sfruttando un permesso premio, il 30 dicembre non era rientrato nella Casa Circondariale di Carinola, facendo perdere le sue tracce.Era detenuto dal 12 febbraio 1994 in quanto condannato in via definitiva all’ergastolo per omicidio aggravato di Salvatore Ruocchio avvenuto ad Ardea (Roma) il 27 giugno 1990.è uno storico esponente del clan dei, in particolare del clan Piccolo alias “quaqquaroni” di Marcianise, dove per circa un ventennio, dal 1986 al 2007, si è assistito ad una vera e propria guerra tra due opposte fazioni criminali per il predominio sul territorio.