Anteprima24.it - VIDEO/ Disordini durante la gara Benevento-Casertana: 22 DASPO per i tifosi ospiti

Tempo di lettura: 3 minutiSono complessivamente 22 i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DA.SPO.) emanati dalla Polizia di Stato dinei confronti di altrettanti sostenitori dellaCalcio che in occasione dell’incontro di calcio, disputato presso lo stadio “Ciro Vigorito” in data 27.10.2024, si sono resi responsabili di condotte che hanno provocato turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. Prima della, nella fase di afflusso della tifoseria ospite, un gruppo di ultras casertani, mentre si stava dirigendo a bordo di otto minivan e tre autovetture verso lo stadio sannita, nonostante le indicazioni del personale delle forze dell’ordine preposto ai servizi di controllo e accompagnamento in sicurezza dal limite di provincia fino allo stadio, si rifiutava di confluire nell’area di servizio “Vaccarella”, sita nel comune di San Salvatore Telesino (Bn).