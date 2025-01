Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco i primi dettagli della versione horror di “Alice nel paese delle meraviglie”

Nel panorama cinematografico contemporaneo, il Twisted Childhood Universe si sta affermando come un progetto controverso e senza precedenti. Nato dall’ingresso nel pubblico dominio di personaggi iconici come Winnie the Pooh, questo universo espande i confinireinterpretazioni letterarie, trasformando fiabe per bambini in storiecrude e provocatorie. La “Fase 2” del progetto promette di essere ancora più audace, con un focus particolare su un adattamento dinelche sconvolgerà ogni idea tradizionale legata all’opera di Lewis Carroll.Entra nel Lato OscuroIl nuovo film, intitolatothe Mad, si distingue per una reinterpretazione estrema del classico. Come svelato dal produttore Scott Jeffrey, la storia sarà ambientata in un’agenzia di escort chiamata “White Rabbit”, dovesarà una lavoratrice del sesso perseguitata dall’ossessione del Cappellaio Matto.