Lettera43.it - Medio Oriente, raggiunto l’accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza

hannosul cessato ile il rilascio degli ostaggi a. Ad annunciarlo, nel pomeriggio del 15 gennaio, è stato il sito Axios, che ha citato fonti americane. I Paesi garanti del, che si dividerà in tre fasi, saranno Egitto, Qatar e Stati Uniti. Nella fase iniziale, che durerà sei settimane, ci sarà il ritiro graduale dell’esercito israeliano dae il ritorno dei palestinesi sfollati nella parte settentrionale della Striscia. Ogni giorno saranno fatti entrare circa 600 camion di aiuti umanitari, di cui 300 soltanto nel nord.rilascerà 33 ostaggi d’, tutte le donne, i bambini e gli uomini over 50. Dall’altra parte saranno rilasciati 30 detenuti palestinesi per ogni ostaggio civile e 50 per ogni soldatessa israeliana.Palazzi e auto distrutti a(Getty Images).