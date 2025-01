Spazionapoli.it - Kvara-PSG, c’è una novità sull’affare: riguarda la cifra che incasserà il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie Calcio– Manca sempre meno per la partenza di Khvichatskhelia verso Parigi: intanto, spunta unacirca lache gli azzurri incasseranno dalla cessione.Khvichatskhelia: un nome che dalle parti dinon sarà mai banale. Resta certamente la delusione di un addio che è arrivato come un fulmine a ciel sereno in piena corsa Scudetto, malgrado erano risapute le difficoltà legate al rinnovo di contratto. Per lui c’è il Paris Saint Germain, pronto ad accoglierlo nelle prossime ore dopo averlo tentato già fortemente nella scorsa estate: le ultime notizie legate al Calcioparlano di una partenza che avverrò a stretto giro, lasciando increduli i tifosi di fede azzurra, che vedranno sempre in lui un vero e proprio simbolo del terzo Scudetto della propria storia.