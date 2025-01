Metropolitanmagazine.it - Gaia Di Fusco: curiosità e vita privata della protagonista di “Bernadette Di Lourdes”

Diè ladel musicalDi, in arrivo a partire dal 16 gennaio all‘Auditorium Conciliazione.Di, il successo con Amici e Bar StellaOggi la cantante sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda su Raiuno a partire dalle 14. Classe 2001, di origini casertane, consegue il diploma al liceo scientifico ad indirizzo musicale, per poi studiare al Conservatorio. Il debutto sul piccolo schermo appena dodicenne per Io Canto, show nel quale ha raggiunto la semifinale nella squadra di Claudio Cecchetto. Sei anni dopo la vediamo ad All Together Now (ancora una volta su Canale 5), conquistando la terza posizione. Nel 2021 viene scelta da Arisa , che le regala l’accesso nella scuola di Amici. La voce di Sincerità consente alla cantante di ottenere l’ultimo banco per il serale, ma verrà eliminata alla prima puntata dello show condotto da Maria De Filippi, durante una sfida con Tancredi.