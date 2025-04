Ancora pochi giorni e si spengono i termosifoni quando termina il periodo di accensione invernale

termina il periodo di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale a Rimini. Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale varia a seconda della. Riminitoday.it - Ancora pochi giorni e si spengono i termosifoni, quando termina il periodo di accensione invernale Leggi su Riminitoday.it L’amministrazione comunale ricorda che il 15 aprileildidegli impianti termici per il riscaldamentoa Rimini. Ildiannuale e la durata giornaliera didegli impianti termici per il riscaldamentovaria a seconda della.

