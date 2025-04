Zon.it - La Santa Pasqua ad Amalfi con Sebastiano Somma. Arte e sacro: la crocifissione di Cristo rivive tra antichi riti, musica, teatro e magnificat

Fede, cultura emillenari. Ancora una voltae profano si fondono per la. Le tradizioni religiose della Settimanasono rese ancora più suggestive attraverso la teatralizzazione della passione e la spettacolare location, l’Arsenale dell’Antica Repubblica Marinara.Il Comune di, guidato dal Sindaco Daniele Milano, si prepara così a celebrare la– momento vissuto con grande intensità da tutta la comunità – e ad accogliere i turisti con un programma di eventi attraverso cui si rinnova il grande patrimonio antropologico della città, alla scoperta della fede più autentica e profonda del popolotano.Due grandi eventi, protesi alla ricerca della spiritualità, saranno di scena ad: lo spettatore sarà condotto nell’intimo di uno dei momenti più forti e carichi di simbologie, dalla passione alla morte, per poi risorgere, in un viaggio che esplora le emozioni umane.