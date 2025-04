Roma-Hellas Verona | le informazioni sul settore ospiti

Roma ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del settore ospiti per la gara Roma-Hellas Verona, 33a giornata di Serie A Enilive 2024/25, in programma sabato 19 aprile (ore 20.45) allo stadio 'Olimpico' di Roma.INIZIO PREVENDITALa prevendita relativa al settore ospiti è già. Europa.today.it - Roma-Hellas Verona: le informazioni sul settore ospiti Leggi su Europa.today.it L'ASha comunicato lerelative ai biglietti delper la gara, 33a giornata di Serie A Enilive 2024/25, in programma sabato 19 aprile (ore 20.45) allo stadio 'Olimpico' di.INIZIO PREVENDITALa prevendita relativa alè già.

